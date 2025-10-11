CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Sécheresse : dans l'Extrême Sud, les coupures renforcées dès lundi 11/10/2025 ​Au bout de 30 heures de course, Robert Socquet remporte l’Infinity Trail de Porticcio 11/10/2025 Municipales à Bastia : Julien Morganti prendra la tête de la liste « Uniti » aux côtés de la droite, de la gauche et du PNC 11/10/2025 Pièges à colle pour les rongeurs : une pétition vise le magasin Mr.Bricolage d’Ajaccio 11/10/2025

U tempu in Corsica


La rédaction le Dimanche 12 Octobre 2025 à 07:30

C’est encore une belle journée ensoleillée qui nous attend en Corse ce dimanche, avec des températures douces pour ce début d’automne. Quelques passages nuageux sont toutefois à prévoir dans l’après-midi dans le sud de l’ile.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos