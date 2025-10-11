U tempu in Corsica
La rédaction le Dimanche 12 Octobre 2025 à 07:30
C’est encore une belle journée ensoleillée qui nous attend en Corse ce dimanche, avec des températures douces pour ce début d’automne. Quelques passages nuageux sont toutefois à prévoir dans l’après-midi dans le sud de l’ile.
