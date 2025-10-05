U tempu in Corsica
Des averses sont possibles sur l'ouest de l'île le matin. Le Libecciu souffle encore fort en matinée de 90 à 100 km/h, 120 à 140 sur le relief et le cap corse. Il faiblit nettement l'après-midi. Les températures sont en baisse.
(Françoise Geronimi)