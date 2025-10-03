U tempu in Corsica
Après une belle matinée de soleil, des nuages bourgeonnent dans l'intérieur mais le risque d'averse reste très faible. En revanche, le vent de nord-est approche 60 km/h sur les crêtes et les extrémités de l'île. Les températures maximales perdent encore quelques degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo