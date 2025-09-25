U tempu in Corsica
Le soleil s'impose souvent avec un vent sensible avec des rafales entre 60/70 km/h sur la Balagne. Quelques averses restent possibles. Les températures en baisse ne dépassent toujours pas les 25 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Mylène Sabiani)