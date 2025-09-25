CorseNetInfos
Lycée de Sartene : Ce qu’on imprime, c’est ce qu'on crie 25/09/2025 "Nous sommes tous"… :  spectacle interactif pour sensibiliser les lycéens corses aux discriminations 25/09/2025 Lutte contre l’emprise mafieuse : les collectifs se constituent en coordination antimafia et annoncent une manifestation en novembre 25/09/2025 ​Course pédestre - Une 35e édition de la "Paolina" placée sous le signe des hommages 25/09/2025

U tempu in Corsica


le Jeudi 25 Septembre 2025 à 07:05

Le soleil s'impose souvent avec un vent sensible avec des rafales entre 60/70 km/h sur la Balagne. Quelques averses restent possibles. Les températures en baisse ne dépassent toujours pas les 25 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







