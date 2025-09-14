U tempu in Corsica
Malgré le ciel parfois voilé,, le soleil domine tout au long de la journée. Le vent d'ouest à sud-ouest atteint 60 à 80 km/h sur les caps. Les températures maximales affichent des pointes à 31 et à 32 degrés…
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
Calvi (Bernard Lorriaux)