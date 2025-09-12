U tempu in Corsica
Le soleil domine sans partage tout au long de la journée mais les larges éclaircies matinales laissent la place à un ciel plus mitigé l'après-midi avec des averses sur le relief. Les températures maximales reprennent de la hauteur : jusqu'à 32 degrés dans l'extrême-sud.
U celu di Balagna (ean-Pierre Serve)