Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
Handball N2 - Corte veut ouvrir son compteur points 12/09/2025 A Rimigna ce samedi Piazza'llu Quartieri à Portivechju 12/09/2025 Monticello : plusieurs blessés après un accident de la circulation 12/09/2025 Ajaccio -"Insulaire dans l'âme" à l'affiche des Scontri di San Benedetto 11/09/2025

U tempu in Corsica


le Vendredi 12 Septembre 2025 à 07:05

Le soleil domine sans partage tout au long de la journée mais les larges éclaircies matinales laissent la place à un ciel plus mitigé l'après-midi avec des averses sur le relief. Les températures maximales reprennent de la hauteur : jusqu'à 32 degrés dans l'extrême-sud.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







