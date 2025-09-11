CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
U tempu in Corsica


le Jeudi 11 Septembre 2025 à 07:08

Le soleil domine largement tout au long de la journée mais le Libecciu souffle en rafales jusqu'à 95 km/h sur le Cap Corse. Les températures maximales plafonnent à 29 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







