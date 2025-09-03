U tempu in Corsica

CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
Le PNC se met en ordre de marche pour les prochaines échéances électorales  03/09/2025 Feli  : une chanson pour faire découvrir la Sant’Andria aux élèves corses 02/09/2025 Depuis Ajaccio, la CGT Énergie demande une hausse des salaires et une baisse des factures 02/09/2025 Bastia : les élèves de cinquième du collège Giraud retrouvent les salles de cours 02/09/2025

le Mercredi 3 Septembre 2025 à 07:05

Le soleil domine dès le matin. Ce temps ensoleillé se maintient malgré quelques passages nuageux. Les températures maximales restent stables à 30 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo



La plage de Calzarellu de Prunelli di Fium'Orbu (Hyacinthe Sambroni)
