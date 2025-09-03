U tempu in Corsica
Le soleil domine dès le matin. Ce temps ensoleillé se maintient malgré quelques passages nuageux. Les températures maximales restent stables à 30 degrés.
La plage de Calzarellu de Prunelli di Fium'Orbu (Hyacinthe Sambroni)