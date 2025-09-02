U tempu in Corsica
Le temps s’annonce bien ensoleillé dès le matin sur l’ensemble de l’île. Dans l’après-midi, des averses parfois orageuses pourront se déclencher sur le nord-est de la Corse. Le Libecciu fait son retour avec des rafales atteignant 80 à 100 km/h, et pouvant dépasser ces valeurs sur le Cap Corse.
