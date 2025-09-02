CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
L'hommage de Biguglia à l'enseignante : l’école Toussaint Massoni devient l’école Marie‑Ange Nannini 02/09/2025 Ogma : une IA corse pour aider les restaurateurs à publier sur les réseaux sociaux 01/09/2025 Visites guidées du CIAP à Ajaccio : des balades qui font voyager dans le temps 01/09/2025 Deux nouveaux sites retenus pour le loto du patrimoine en Corse 01/09/2025

U tempu in Corsica


le Mardi 2 Septembre 2025 à 07:04

Le temps s’annonce bien ensoleillé dès le matin sur l’ensemble de l’île. Dans l’après-midi, des averses parfois orageuses pourront se déclencher sur le nord-est de la Corse. Le Libecciu fait son retour avec des rafales atteignant 80 à 100 km/h, et pouvant dépasser ces valeurs sur le Cap Corse.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos