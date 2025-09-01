U tempu in Corsica
La Corse reste à l'écart des perturbations qui affectent le sud-Est de la France et au sec une bonne partie de la journée avant quelques ondées dans la soirée. Les températures maximales restent proches de 30 degrés sur la côte Ouest et la région ajaccienne. Le vent de Sud-Est souffle jusqu'à 70 km/h sur le Cap Corse.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
San Petrone (Françoise Geronimi)