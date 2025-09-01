U tempu in Corsica

CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
La Moby mise sur le "Bunifazziu" pour garantir la fiabilité de la ligne maritime corso-sarde 01/09/2025 Modernisation, langue corse, aides sociales :  Bastia a préparé la rentrée de 2 188 élèves  01/09/2025 Rentrée scolaire 2025 : de nouveaux programmes, l’IA au collège et un plan santé mentale 01/09/2025 A huit jours de sa probable chute, Bayrou refuse de faire ses adieux et continue le combat 31/08/2025

le Lundi 1 Septembre 2025 à 07:05

La Corse reste à l'écart des perturbations qui affectent le sud-Est de la France et au sec une bonne partie de la journée avant quelques ondées dans la soirée. Les températures maximales restent proches de 30 degrés sur la côte Ouest et la région ajaccienne. Le vent de Sud-Est souffle jusqu'à 70 km/h sur le Cap Corse.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo



San Petrone (Françoise Geronimi)
