U tempu in Corsica
La matinée est calme et ensoleillée. L'après-midi le ciel se voile légèrement. Le Libecciu ne se manifeste plus qu'en Balagne et dans l'extrême sud par des rafales qui ne dépassent pas les 40 km/h. Les températures maximales sont stationnaires à30 degrés.
(Annick Medori)