U tempu in Corsica

le Dimanche 31 Août 2025 à 07:05

La matinée est calme et ensoleillée. L'après-midi le ciel se voile légèrement. Le Libecciu ne se manifeste plus qu'en Balagne et dans l'extrême sud par des rafales qui ne dépassent pas les 40 km/h. Les températures maximales sont stationnaires à30 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo



(Annick Medori)
