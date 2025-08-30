U tempu in Corsica
La journée démarre sous le soleil mais le temps est mitigé avec quelques ondées sur l'ouest et du vent qui souffle assez fort sur la région bastiaise (jusqu'à 95 km/h) et les extrémités de l'île : 105 dans le Cap Corse. Les températures maximales ne dépassent pas les 30 degrés.
