U tempu in Corsica
Après la perturbation orageuse de la veille, le soleil est de retour sur l'île même si quelques averses ne sont pas à exclure ainsi qu'une nouvelle dégradation pluvieuse et orageuse en soirée. Le Libecciu souffle lui aussi assez fort : entre 60 et 80 km/h…
U… celu di Balagna (Renaud Kiselman)