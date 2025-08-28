U tempu in Corsica

CorseNetInfos
le Vendredi 29 Août 2025 à 07:05

Après la perturbation orageuse de la veille, le soleil est de retour sur l'île même si quelques averses ne sont pas à exclure ainsi qu'une nouvelle dégradation pluvieuse et orageuse en soirée. Le Libecciu souffle lui aussi assez fort : entre 60 et 80 km/h…
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo



