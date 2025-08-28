U tempu in Corsica
Houle de Sud-Est sur toute la côte orientale avec des pluies qui affecteront l'extrême-sud jusqu'à la pointe du Cap Corse : c'est le temps qui nous est promis ce jeudi. Les températures maximales se situent encore au-dessus de 30 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo