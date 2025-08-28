CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Grave accident sur la RT 10 à Taglio-Isolaccio : sept blessés dont un en urgence absolue 28/08/2025 Série d'interventions en montagne pour les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud 27/08/2025 Voiture en feu à Venaco 27/08/2025 Encore un sexagénaire encorné par un taureau sur la plage du Lotu 27/08/2025

U tempu in Corsica


le Jeudi 28 Août 2025 à 07:02

Houle de Sud-Est sur toute la côte orientale avec des pluies qui affecteront l'extrême-sud jusqu'à la pointe du Cap Corse : c'est le temps qui nous est promis ce jeudi. Les températures maximales se situent encore au-dessus de 30 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos