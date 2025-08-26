CorseNetInfos
U tempu in Corsica


le Mercredi 27 Août 2025 à 07:05

Des averses peuvent se produire dès le début du jour et perdurer une bonne partie de la journée. Elles seront plus rares l'après-midi où des éclaircies arrivent à percer.
Les températures ne varient guère avec des maximales qui se situent autour de 30 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







