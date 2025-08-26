U tempu in Corsica
Des averses peuvent se produire dès le début du jour et perdurer une bonne partie de la journée. Elles seront plus rares l'après-midi où des éclaircies arrivent à percer.
Les températures ne varient guère avec des maximales qui se situent autour de 30 degrés.
