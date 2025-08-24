CorseNetInfos
U tempu in Corsica


le Dimanche 24 Août 2025 à 07:05

Le soleil s'impose dès le matin mais quelques gouttes risquent de tomber sur la région bastiaise où le ciel est chargé. L'après-midi des nuages bourgeonnent sur les montagnes insulaires avec des averses à la clé.
Les températures maximales, en hausse, atteignent 33 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI.







