U tempu in Corsica
Le soleil s'impose dès le matin mais quelques gouttes risquent de tomber sur la région bastiaise où le ciel est chargé. L'après-midi des nuages bourgeonnent sur les montagnes insulaires avec des averses à la clé.
Les températures maximales, en hausse, atteignent 33 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo