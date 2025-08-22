U tempu in Corsica
Des averses se produisent encore sur la Haute-Corse, avec un risque orageux l'après-midi. Le Libecciu est toujours présent en matinée avec des pointes de 60/80 km/h en rafales. Les températures maximales culminent localement à 31 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo