CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Ligue 2 : la commission de discipline sanctionne après SC Bastia – Pau FC 20/08/2025 Jérôme Filippini fait ses adieux à la Corse : « Ce départ est mon choix et je l’assume pleinement »  20/08/2025 Lumiu a rendu hommage au gendarme Pascal Beneito, mort à 23 ans lors de l'incendie de 1986 20/08/2025 Handball Nationale 2 : Les Cortenais préparent leur saison avec application 20/08/2025

U tempu in Corsica


le Jeudi 21 Août 2025 à 07:04

Malgré un soleil voilé, le temps devient plus calme et lumineux. En revanche, le Libecciu, présent sur les extrémités de la Corse, se renforce pour atteindre 60 à localement 80 km/h le soir. Il pourrait amener quelques averses orageuses sur une bonne partie de l'île. Les températures maximales, en légère baisse, dépassent à peine les 30 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos