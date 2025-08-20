U tempu in Corsica
Malgré un soleil voilé, le temps devient plus calme et lumineux. En revanche, le Libecciu, présent sur les extrémités de la Corse, se renforce pour atteindre 60 à localement 80 km/h le soir. Il pourrait amener quelques averses orageuses sur une bonne partie de l'île. Les températures maximales, en légère baisse, dépassent à peine les 30 degrés.
