U tempu in Corsica
Ciel nuageux et voilé le matin pour l'ensemble de l'île puis orageux l'après-midi sur le centre et le Nord-Est : le temps sera perturbé ce mercredi avec des températures maximales qui vont encore atteindre 34 degrés dans le Sud/
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo