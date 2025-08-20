CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Porto-Vecchio : un incendie détruit une épicerie dans la nuit 20/08/2025 Bastia : Interpellations et saisies de stupéfiants 20/08/2025 Solaro : collision entre une voiture et deux… vaches sur la RT 10 20/08/2025 Calvi : retrouvé sain et sauf après être parti nager, de nuit, en état d'ébriété 20/08/2025

U tempu in Corsica


le Mercredi 20 Août 2025 à 06:34

Ciel nuageux et voilé le matin pour l'ensemble de l'île puis orageux l'après-midi sur le centre et le Nord-Est : le temps sera perturbé ce mercredi avec des températures maximales qui vont encore atteindre 34 degrés dans le Sud/
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos