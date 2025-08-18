CorseNetInfos
U tempu in Corsica


le Mardi 19 Août 2025 à 07:05

Il fait toujours chaud et si ce mardi devrait marquer la fin de la vague de chaleur, cela se fera au prix d'un temps instable marqué par des orages qui affecteront le centre et l'est de l'île. Les températures maximales se situent entre 33 (Bastia) et 34 degrés (Ajaccio, Sartene, Porto-Vecchio).
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo



(Françoise Geronimi)
