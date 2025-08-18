U tempu in Corsica
Il fait toujours chaud et si ce mardi devrait marquer la fin de la vague de chaleur, cela se fera au prix d'un temps instable marqué par des orages qui affecteront le centre et l'est de l'île. Les températures maximales se situent entre 33 (Bastia) et 34 degrés (Ajaccio, Sartene, Porto-Vecchio).
(Françoise Geronimi)