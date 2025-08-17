CorseNetInfos
U tempu in Corsica


le Lundi 18 Août 2025 à 07:05

La canicule n'a pas encore tiré sa révérence. : les températures restent élevées ce lundi avec des maximales de l'ordre de 35 degrés. Les orages - la Corse est en vigilance jaune - sont également de la partie dans le courant de l'après-midi.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo



Orage et grêle à Vizzavona (Claude Raffalli)
