U tempu in Corsica
La canicule n'a pas encore tiré sa révérence. : les températures restent élevées ce lundi avec des maximales de l'ordre de 35 degrés. Les orages - la Corse est en vigilance jaune - sont également de la partie dans le courant de l'après-midi.
Orage et grêle à Vizzavona (Claude Raffalli)