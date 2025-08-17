U tempu in Corsica
La Corse est désormais en vigilance jaune canicule, mais les températures restent élevées, souvent supérieures à 35 degrés. Des averses peuvent toucher le sud de de l'île et des orages surviennent en montagne.
(Françoise Geronimi)