U tempu in corsica

le Dimanche 17 Août 2025 à 07:16

La Corse est désormais en vigilance jaune canicule, mais les températures restent élevées, souvent supérieures à 35 degrés. Des averses peuvent toucher le sud de de l'île et des orages surviennent en montagne.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur C degrésNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo



(Françoise Geronimi)
