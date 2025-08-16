U tempu in Corsica
Des orages pourront encore éclater plutôt sur la Corse-du-Sud pour cette journée qui en raison du raffraichissement venu nord devrait être la dernière du cycle de canicule orange. Mais il va faire encore très chaud avec des températures maximales qui vont culminer par endroits à 37 degrés.
