U tempu in Corsica

le Samedi 16 Août 2025 à 07:05

Des orages pourront encore éclater plutôt sur la Corse-du-Sud pour cette journée qui en raison du raffraichissement venu nord devrait être la dernière du cycle de canicule orange. Mais il va faire encore très chaud avec des températures maximales qui vont culminer par endroits à 37 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo



(Archives CNI)
