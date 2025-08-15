U tempu in Corsica
La journée se déroule, encore, sous un soleil de plomb. Les averses orageuses sont un peu plus nombreuses sur le relief corse toujours en vigilance orange canicule. En soirée le vent se lève sur Bastia et le Cap Corse mais ne dépasse pas 50 km/h.
Lever de soleil à Poretta (Gabriel Sambroni)