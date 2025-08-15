U tempu in Corsica

CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
le Vendredi 15 Août 2025 à 07:02

La journée se déroule, encore, sous un soleil de plomb. Les averses orageuses sont un peu plus nombreuses sur le relief corse toujours en vigilance orange canicule. En soirée le vent se lève sur Bastia et le Cap Corse mais ne dépasse pas 50 km/h.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo



Lever de soleil à Poretta (Gabriel Sambroni)
