U tempu in Corsica
Les orages, qui ont touché la Corse-du-Sud la veille éclatent rapidement l'après-midi et s'étendent à l'ensemble de l'île. La chaleur persiste néanmoins avec des pics de température qui peuvent atteindre localement 37 degrés.
(Françoise Geronimi)