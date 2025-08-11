U tempu in corsica 

CorseNetInfos
le Lundi 11 Août 2025 à 07:36

Le ciel reste éclatant et la Corse en vigilance orange et jaune "Canicule" devrait connaître la journée la plus chaude de cet épisode caniculaire.
La nuit, le thermomètre ne devrait pas descendre en dessous de 22 à 25°C .
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo



L'Ile-Rousse : 32 degrés, on est bien dans l'eau (Alain Hebrard)
