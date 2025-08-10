U tempu in Corsica
Cette journée de dimanche se poursuit sous un soleil de plomb avec des températures élevées sur l'ensemble de la région en Vigilance jaune Canicule. On prévoit notamment 38 degrés localement dans l'extrême sud, 37 dans le cortenais 35 à Ajaccio et Bastia.
(Françoise Geronimi)