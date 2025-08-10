CorseNetInfos
U tempu in Corsica


le Dimanche 10 Août 2025 à 07:05

Cette journée de dimanche se poursuit sous un soleil de plomb avec des températures élevées sur l'ensemble de la région en Vigilance jaune Canicule. On prévoit notamment 38 degrés localement dans l'extrême sud, 37 dans le cortenais 35 à Ajaccio et Bastia.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo



(Françoise Geronimi)
