U tempu in Corsica

le Jeudi 7 Août 2025 à 07:16

Soleil et chaleur dominent ce jeudi avec des conditions anticycloniques dont profite la Corse. Le soleil règne, en effet, sur l'ensemble de l'île et les températures maximales peuvent, localement, atteindre et dépasser 35 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







