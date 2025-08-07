U tempu in Corsica
Soleil et chaleur dominent ce jeudi avec des conditions anticycloniques dont profite la Corse. Le soleil règne, en effet, sur l'ensemble de l'île et les températures maximales peuvent, localement, atteindre et dépasser 35 degrés.
