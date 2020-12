U focu di Natale, la tradition a été respectée à Calvi

Le 24 décembre à la tombée de la nuit, le moment est attendu de tous.

L'impatience gagne petits et grands de voir les premières flammes di u focu di Natale monter vers le ciel.

Tradition oblige, ce bûcher de Noël est allumé sur la place de l'église.

En Corse, cette tradition se perpétue de générations en générations et, même si au fil du temps, les motivations des uns et des autres changent, il n'en demeure pas moins que cet instant s'inscrit bien dans la magie de Noël.

Allumer ce bûcher de Noël est un rituel auquel on attache beaucoup d'importance.

Autrefois c'était les enfants qui arpentaient champs et jardins pour trouver du bois et alimenter le bûcher. Aujourd'hui cette tâche revient la plupart du temps aux employés municipaux et quelques particuliers.

En revanche, pour allumer le brasier, pas question de déroger à la règle.

Cette tradition revient à la famille Mariotti.

Originaires de Féliceto, installé à proximité de l'église, rue Clemenceau où ils ont toujours géré des commerces, les Mariotti ont toujours été là pour sacrifier à cette tradition.

Jusqu'à aujourd'hui, c'est "Jojo" Mariotti, qui a lui même hérité de son père ce privilège qui allume le bûcher, avant que les premières flammes ne crépitent.

" Moi j'allume le feu très tôt afin que les enfants puissent profiter du spectacle avant de rentrer chez eux" a toujours affirmé "Jojo" avec un petit sourire malicieux en coin.

Cette année encore, malgré la fatigue, il a tenu à être là pour accomplir ce geste avec l'aide de Julien Orsini.

Très rapidement, bon nombre de calvaises et de calvais se sont rassemblés autour du feu.

Ce bûcher de Noël est un endroit idéal où on évoque des souvenirs, on échange, on "refait le monde"....

En période électorale (ce qui n'est pas le cas la) c'est aussi un endroit propice à des rencontres!

Les enfants bien entendu étaient là hier soir pour ce moment de partage et de bonheur.

Le Maire Ange Santini, élus de la majorité et de l'opposition étaient également présents, tout comme le chef de bataillon Paulo de Carvalho, commandant la Compagnie de Gendarmerie de Calvi et de nombreux gendarmes qui assuraient la sécurité.

En l'église Sainte Marie Majeure, l'abbé Ange Michel Valery, archiprêtre de Calvi-Balagna célébrait dans le respect des règles sanitaires la messe de Noël.