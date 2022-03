Tunnel de Bastia : le point une semaine après le début des travaux

- Un peu plus d'une semaine après le début des travaux, qu'est-ce qui a été fait ?

- L’ensemble des matériaux de chaussée, c’est-à-dire l’enrobé qui comportait de l’amiante naturelle a été enlevé. Plusieurs milliers de tonnes ont été enlevés et jetés dans des décharges spécialisées. Cette première phase est terminée. Depuis samedi nous sommes passés à une seconde qui consiste à reconstituer ces chaussées grâce une succession de couches d’enrobé. C’est un travail mécanisé avec une série de contrôles. En parallèle, on profite d’avoir complètement enlevé l’ancienne chaussée pour effectuer des travaux de câblage et de réseau.



- Les travaux seront-ils terminés pour le 11 mars comme cela est initialement prévu ?

- Au regard de l’importance du chantier, on a eu des aléas plutôt normaux. Donc pour l’heure rien de notable, rien qui, pour l’instant, remet en cause le délais. Nous sommes plutôt confiants, même s’il peut toujours y avoir des aléas possibles parce que ce tunnel a plus de 30 ans et qu’il a subi de nombreuses modifications qui ne sont pas toutes consignées dans les carnets de maintenance. Il peut également y avoir des soucis de logistique. A l’échelle des courts délais que nous avons pour terminer ces travaux, une semaine d’approvisionnement ce serait problématique. Pour le moment on reste optimistes.



- Avant le début des travaux aviez-vous des craintes qui ne se sont finalement pas confirmées ?

- Effectivement dans un chantier de 800 mètres, il y a une part d’éléments déterminés, investigués mais il y a toujours une part laissée aux aléas, comme les intempéries. Pour le moment il n’y a rien eu de notable sauf ce lundi 21 février où on a eu un peu peur à cause du vent. Les entreprises et les partenaires ont su l’anticiper et gommer ces effets en anticipant certaines phases et en menant d’autres qui se réalisaient à l’abri du vent.