Trois ans de plus pour le partenariat entre INSEME et la Société des Eaux de Corse

Depuis 2019, la collaboration entre la SDEC et l’association INSEME a permis de mobiliser plus de 40 000 euros en faveur des patients insulaires contraints de se soigner hors de Corse. Un montant collecté grâce à un mécanisme simple : pour chaque passage d’un abonné à la facture électronique, la SDEC reverse un euro à l’association. Ce dispositif, reconduit pour trois années supplémentaires, continuera de fonctionner sur le même principe, dans une logique d’écoresponsabilité et de solidarité. Mais cette convention renouvelée s’accompagne désormais de deux nouvelles mesures. La première prévoit un euro supplémentaire pour chaque passage au paiement mensuel, offrant ainsi une nouvelle possibilité aux abonnés de contribuer à cette chaîne de solidarité sans frais supplémentaires. La seconde consiste en un soutien financier annuel de 3 000 euros, versé directement par la société au profit de l’association.



Une démarche partenariale élargie

Cette signature s’est tenue à Bonifacio en presence du maire Jean-Charles Orsucci, de M. Salvi, directeur de la SDEC, et de M. Pieri, directeur consommateur de Kyrnolia, tous deux salués pour leur engagement. Le bureau de l’association INSEME était également représenté, notamment par M. Venouil et Mme Pagano-Fara, bénévoles investis de longue date dans cette collaboration. « Ce renouvellement ne se limite pas à une reconduction : il témoigne d’une volonté claire d’intensifier le partenariat », souligne l’association. Une dynamique qui s’inscrit dans la continuité des valeurs portées par INSEME, à savoir l’entraide, la solidarité, et le soutien aux familles confrontées à des parcours de soins souvent complexes et coûteux hors du territoire.



Pour la SDEC, ce partenariat s’inscrit dans une logique de responsabilité sociétale. L’entreprise souligne la pertinence de l’initiative : en incitant à la dématérialisation des factures et à une meilleure gestion budgétaire via le paiement mensuel, elle agit à la fois en faveur de l’environnement, de la modernisation de ses services, et d’une cause sociale locale forte. Du côté d’INSEME, les fonds collectés permettent de financer les déplacements, hébergements et aides ponctuelles aux familles insulaires touchées par la maladie. L’association, 100 % bénévole, s’appuie sur un réseau d’entraide structuré et des partenariats durables avec les acteurs économiques de l’île.



La convention est conclue pour une durée de trois ans. Un bilan d’étape sera établi en 2028, afin d’évaluer l’impact du dispositif et d’envisager d’éventuelles prolongations.