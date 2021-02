Triple secours sur les montagnes corses

La première intervention a eu lieu à 11 heures aux Capanelle à Ghisoni où une randonneuse de 26 ans a fait une chute. Victime d'un traumatisme crânien elle a été évacuée sur le centre hospitalier de Bastia par Dragon 20, l'hélicoptère de la Sécurité civile de Corse-du-Sud avec à son bord un médecin du Samu de Corte . Une ambulance du centre de Ghisoni était venue en renfort.



A 13h35 sur la Punta de l'Oriente, à Vivario, c'est un gendarme du PGHM de Corse qui lors d'une séance d'entraînement a effectué une chute à ski. Souffrant de douleurs thoraciques et d'une plaie à un œil il a été pris en charge par Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile de Haute-Corse, cette fois.



A 14 heures aux Capanelle à Ghisoni une jeune femme de femme qui souffrait de plaies à la tête et de douleurs thoraciques après un violent choc contre un arbre a été secourue par "Choucas", l'hélicoptère de la gendarmerie nationale avec à son bord un médecin du Samu de Corte, le concours du Groupe de montagne des sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud et une ambulance duc entre de Ghisoni.