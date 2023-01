Triple épidémie : En Corse, grippe et Covid commencement à ralentir et la bronchiolite recule

L'épidémie de grippe a ralenti ces derniers jours en France en se maintenant à un niveau élevé, tandis que, chez les nourrissons, celle de bronchiolite se poursuit mais avec des hospitalisations toujours en baisse, a résumé ce jeudi 5 janvier l'agence de santé publique dans dans son bilan hebdomadaire. Selon ces mêmes données la semaine dernière a été marquée par un ralentissement de la circulation des virus grippaux et du Covid mais un maintien à un niveau élevé.En Corse l'épidémie de grippe est particulièrement précoce cette année mais malgré de 550 consultations dans la semaine entre le 26 décembre et le 1er janvier, les indicateurs de ce virus étaient en baisse en médecine de ville et aux urgences ainsi que les hospitalisations relève Santé Publique France, dans son bulletin hebdomadaire . Cependant le taux d’incidence pour syndromes grippaux reste de 222 pour 100 000 habitants, en hausse par rapport à la semaine précédente quand qu’il était de 158 pour 100 000 habitants.L'agence prévient également que si les congés de fin d'année favorisent généralement la diminution de la circulation de la grippe, un rebond peut être observé après la rentrée.Selon le dernier bulletin publié ce jeudi 5 janvier par l’Agence régionale de santé de Corse, la circulation virale continue de diminuer sur l'ile. Entre le 26 décembre au 1er janvier, 4 993 résidents corses ont été nouvellement testés par RT-PCR ou test antigénique et, parmi ceux-ci, 1 021 (146 cas quotidiens) ont été nouvellement testés positifs au Covid. Le taux d'incidence se stabilise à 290 cas pour 100 000 personnes, en diminution du 28% par rapport à la semaine dernière. "La circulation virale continue de légèrement diminuer. Au 1er janvier, la file active des hospitalisations conventionnelles est globalement stable par rapport au dimanche précédent, le nombre de patients hospitalisés en réanimation/soins intensifs suite à une infection par le SARS-CoV-2 reste faible." indique l'ARS dans un communiqué.Concernant la troisième épidémie, celle de bronchiolite en Corse on enregistre un léger recul. Sur l'ile l'agence a relevé une diminution des passages aux urgences (120 en une semaine) et des hospitalisations après passages aux urgences chez les enfants de moins de 2 ans pour la quatrième semaine consécutive. Malgré une quarantaine de cas détectée dans la semaine entre le 26 décembre et le 1er janvier et 5 bébé actuellement hospitalisés, la maladie semble lentement s'éloigner.Cependant en raison de cette triple épidémie qui pèse sur les services d'urgences, le système de santé est sous tension depuis plusieurs semaines. Dans ce contexte, les autorités sanitaires appellent, une nouvelle fois, les personnes à risque -notamment les plus âgés - à se faire vacciner contre la grippe et le Covid, alors que l es campagnes de vaccination restent cette année à la traîne.