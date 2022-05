Traversée de la Méditerranée à la rame : défi presque réussi pour Loïc Paris

Ce samedi matin la plage de La Roya à Saint-Florent a connu une animation peu habituelle. Dès 10 heures les bénévoles de l’association « J’aime ma mer » et les licenciés du club Lucciana Atletismu ont entrepris un nettoyage de la plage, aidés par quelques baigneurs.Car si ce défi était déjà un défi physique pour Loïc Paris, il s’agissait aussi de sensibiliser le public à la pollution en mer. Une pollution que combattent L.Paris et son association depuis de longs mois.Un challenge à la rame donc de 190 km entre les deux ports méditerranéens. La yole du kiné de Borgo était d’ailleurs accompagnée d’un catamaran assistance qui trainait derrière lui un filet « manta » permettant de collecter les déchets plastiques en tout genre.10h30 ce samedi: Le catamaran est en vue, la yole est à quelques mètres derrière lui, escortée par les kayaks du club Aviron Haute Corse . Le voilier jette l’ancre dans l’anse de la Roya, la yole le dépasse pour atteindre la plage.Sur celle-ci, les applaudissements et les cornes de brume rompent le silence du flux et du reflux de l’eau sur le sable fin.Fatigué, Loïc titube en descendant de son embarcation. On le serait à moins après 127 km parcourus à la rame en 33h45 !Du champagne l’arrose, ses amis l’embrassent. Respect « Cap’tain Costaud » comme l’ont surnommé les écoliers.« Déjà quand je vois tout ce monde, je ne peux qu’être heureux. Après je suis un peu déçu du côté sportif car je n’ai pu faire la totalité du trajet en raison du vent et des vagues que j’ai rencontrés en fin de parcours. Mais sur le plan environnemental le pari est gagné car avant et pendant ce défi j’ai reçu de très nombreux témoignages et encouragements et les enfants n’ont pas été en reste. C’est un vrai cadeau. Sur le plan physique c’est difficile mais il y a des moments qui te font oublier la fatigue. Hier deux dauphins m’ont accompagné durant 20 mn. Et cette nuit je me suis retrouvé à 50 m de deux baleines. Des images qui marquent ».