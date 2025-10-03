Traumatisés par la guerre ou le terrorisme, ils ont parcouru le GR20 pour se reconstruire

"Quand j'entends un bruit sourd en ville..."



Cet état de stress post-traumatique se retrouve aussi chez les victimes d’attentats terroristes. C’est le cas de Léa. Le soir du 14 juillet 2016, elle était sur la promenade des Anglais, à Nice, quand un individu, au volant d’un camion, a foncé sur la foule, sitôt la fin du feu d’artifice. L’attentat a causé la mort de 86 personnes. Léa avait 16 ans à l’époque. Originaire du Jura, elle était en vacances à Nice, et ce soir-là, profitait de la vie, insouciante, en compagnie de ses cousines : « On voulait manger une pomme d’amour, et c’est ce qui nous a sauvées, ça s’est joué à quelques secondes. Si on n’était pas allées en acheter, on serait passées sous le camion. Donc la gourmandise, ce n’est pas un vilain défaut », sourit aujourd’hui la jeune femme, qui précise d’emblée : « Aujourd’hui, je vais bien. » Même si « quand j’entends un bruit sourd en ville, une poubelle qui tombe, j’ai toujours un petit sursaut. Et me retrouver au milieu de la foule, j’ai un peu de mal. » Près de dix ans plus tard, Léa se sent investie d’une mission de protection envers ses cousines, « qui vont moins bien » qu’elle. Mais elle est consciente que son état psychique personnel reste fragile : « Le soir de l’attentat, je suis passée à un endroit où il y avait plein de corps sur la route. Mes cousines les ont vus, mais moi non, j’en ai vu aucun. En fait, mon cerveau les a oubliés. Mais je ne suis pas à l’abri que ces images me reviennent. »



"Se libérer d'un poids"



Adepte de randonnées, Léa s’est montrée tout de suite partante pour le GR 20. Moins à l’idée de découvrir ses merveilleux paysages que de se retrouver au milieu d’un groupe ayant subi le même état de stress post-traumatique : « Je voulais être aux côtés de gens qui ont vécu des situations de guerre. Au cours de la randonnée, ça laisse la possibilité de parler de ces choses que l’on a vécues, soit d’autre chose pour nous distraire. » Et toujours dans un esprit de solidarité : « La journée, on ne marchait peut-être pas tous à la même vitesse, mais le soir on se retrouvait tous. » Le CSINI a pu réunir, grâce à du mécénat, le budget nécessaire pour que ce stage puisse se faire, entre Calenzana et Conca. Au-delà de la dimension sportive, l’adjudant Stéphane rappelle que la reconstruction se fait aussi par l’écoute : « Certains sont en rupture sociale complète. Ces stages leur permettent de se libérer d’un poids, ils savent qu’ils peuvent se confier mutuellement sur ce qu’ils ont vécu. Ils ont moins cette sensation de solitude. » Mais attention, prévient-il, fort de son expérience de six ans : « A la fin des stages, ils sont généralement euphoriques pendant deux ou trois jours, puis ils retombent. C’est l’effet rebond. » Pour le combattre, un groupe Whatsapp a été mis en place : « Ils pourront se parler quand ils le souhaiteront. Et de notre côté, on va aussi les appeler, pour garder le contact et prendre de leurs nouvelles. » Cet effet rebond, Freddy le redoute beaucoup : « Le plus dur, ça va être le retour à la réalité, chez moi, toute la journée à regarder la télé. » Heureusement, Freddy a des projets auxquels il peut se raccrocher. S’il sait que l’armée, pour lui c’est terminé, il espère trouver un emploi « dans l’informatique ou la bureautique » au sein des métiers civils de la Défense.



1. Le prénom a été changé.