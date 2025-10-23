Transition écologique : l’Ademe à la rencontre des entreprises corses

Ce mercredi 22 octobre 2025, le Palais des Congrès d’Ajaccio accueillait une nouvelle étape du Tour de France des entreprises initié par l’Ademe. Baptisé « Le Grand Rendez-vous ADEME – Entreprises », cet événement marque une étape clé dans la stratégie nationale d’accompagnement à la transition écologique. Après le succès de Décarbon’Azzione en mars dernier, plus d’une centaine d’entreprises corses ont de nouveau répondu présentes pour échanger, témoigner et surtout trouver des solutions concrètes pour rendre leur modèle économique plus durable.



Un Tour de France pour passer de l’intention à l’action



« Les chefs d’entreprise savent qu’ils ont un rôle à jouer dans la transition écologique, mais beaucoup se demandent par où commencer », explique Sylvain Waserman, président de l’Ademe. « Le but de ce Tour de France, c’est justement de leur présenter notre offre : expertise, accompagnement, outils et financements ». L’Ademe, opérateur de l’État, met en effet à disposition des formations gratuites, des méthodologies de décarbonation et des solutions d’accompagnement adaptées aux réalités du terrain, avec pour objectif de faire de la transition écologique un levier de compétitivité et non une contrainte. « De plus en plus d’entreprises comprennent que se décarboner, c’est aussi répondre aux attentes de leurs clients et se préparer à la concurrence de demain », poursuit le président.



La Corse, un territoire exemplaire et engagé



Interrogé sur ses échanges avec les entrepreneurs insulaires, Sylvain Waserman souligne la spécificité du tissu économique local : « En Corse, les dirigeants sont profondément attachés à leur territoire. Ils ne se contentent pas de verdir leur activité : ils veulent concilier performance, responsabilité et fierté d’appartenance. Cet ancrage local fait toute la différence. » Pour lui, la réussite de la transition écologique dépendra d’une « alchimie territoriale » : l’engagement des citoyens, l’impulsion des entreprises et le soutien des élus. « La transition écologique sera territoriale, ou ne sera pas », martèle-t-il.



Des moyens renforcés pour les entreprises



Contrairement à certaines inquiétudes liées au contexte budgétaire national, l’Ademe affirme disposer de moyens renforcés. « Jamais l’État n’a autant investi dans la transition écologique », assure Sylvain Waserman. Il cite notamment le lancement du programme “Pacte Entreprise” en Corse, qui permettra aux PME d’être accompagnées par des experts pour analyser leurs consommations d’énergie, identifier des leviers d’économie, et réduire leurs coûts et impacts.« Cet accompagnement est concret et durable. C’est ce qui permet aux entreprises d’agir efficacement, sans être seules face à la complexité du sujet », appuie-t-il.



Preuve que l’approche porte ses fruits, l’Ademe affiche un taux de satisfaction exceptionnel parmi les entreprises accompagnées. « Celles à qui nous avons attribué une aide financière sont satisfaites à 96 %. Mais même celles à qui nous avons dit non nous évaluent positivement à 62 %. Elles nous disent : “Grâce à vous, on sait comment s’améliorer.” C’est un formidable message de confiance », se félicite le président.



En 2024, plus de 9 500 entreprises ont bénéficié du soutien de l’Ademe pour des projets de décarbonation, d’éco-conception, de transition énergétique ou de mobilité durable. Avec ce Tour de France, l’agence entend désormais aller encore plus loin, au plus près du terrain. « Notre mission, c’est d’aider les entreprises à faire de la transition écologique une opportunité économique. Et en Corse, cette dynamique est déjà bien engagée », conclut Sylvain Waserman.