Trail In Calvi 2025 : un projet sportif et citoyen, ancré dans son territoire

L’ambiance était conviviale ce dimanche 15 juin, dans les locaux de Sport In Calvi. Autour de l’équipe organisatrice, élus, enseignants, partenaires et passionnés ont répondu présent pour le lancement officiel de l’édition 2025 du Trail In Calvi. En seulement trois ans, l’événement a su imposer sa marque : celle d’un rendez-vous sportif, mais aussi citoyen, éducatif et profondément ancré dans le territoire.



À l’initiative de Jérôme Sévéon, membre du comité d’organisation, la conférence de presse a permis de dévoiler les nouveautés et les ambitions de cette troisième édition. À ses côtés : la mairie de Calvi, l’Office de tourisme, le 2e REP, les établissements scolaires et les artistes qui s’impliquent dans l’aventure. “Le club s’agrandit, la dynamique s’installe”, s’est réjoui Jérôme Sévéon. “Cette année, la grande nouveauté, c’est l’implication des écoles primaires, aux côtés du collège déjà mobilisé depuis l’an dernier. On continue de construire un projet collectif, ouvert, intergénérationnel.”



Le collège en première ligne

Pour Arnaud Cohade, principal du collège de Calvi, cette collaboration s’est imposée naturellement. “On partage les mêmes valeurs : l’effort, le respect, la solidarité, le développement durable. Avec le Trail, on propose une autre approche du sport, plus inclusive. Tous les élèves courent, qu’ils soient athlétiques ou non. L’essentiel, c’est qu’ils franchissent la ligne d’arrivée.” Des initiatives viendront enrichir l’édition 2025 : fan zones, dossards personnalisés, restauration plus durable. Un appel à financement participatif sera lancé via Ma Trousse à Projets pour soutenir ces actions. “Les sourires à l’arrivée, c’est notre plus belle récompense”, confie le principal, saluant “la qualité des relations humaines avec les organisateurs.”



Autre nouveauté : la participation des écoles primaires, avec une course qui leur sera dédiée le vendredi après-midi. Une ouverture accueillie avec enthousiasme par Julia Robichon, institutrice à Calvi. “C’est une vraie chance de sortir du cadre, de vivre une aventure collective. On espère que cette course deviendra un rendez-vous annuel. Être là chaque année, au départ, avec nos élèves, c’est ce qu’on souhaite.” détaille Jérôme Seveon.



Pour Antoine, Jérôme et Césaire, organisateurs historiques, le Trail est avant tout un support à transmettre des valeurs fortes : respect, inclusion, écologie, lien entre générations. L’affiche 2025 illustre cette philosophie, en mettant à l’honneur deux figures du sport corse : Lambert Santelli et Annelyse Rousset Séguret. “C’est un équilibre, une mixité, une volonté de transmettre. Le sport n’est qu’un prétexte. Ce que nous construisons ici, c’est du lien”, résume Jérôme Sévéon.



Le 2e REP engagé sur le terrain

Partenaire fidèle depuis les débuts, le 2e Régiment Étranger de Parachutistes jouera de nouveau un rôle clé cette année. Pour le colonel Raphaël Oudot de Dainville, chef de corps, ce partenariat est “naturel et porteur de sens”. “Le goût de l’effort, la rusticité, le dépassement de soi, ce sont des valeurs que nous partageons.” Les légionnaires seront présents pour la préparation des parcours, la sécurité sur le terrain, et certains prendront même le départ de la course. “Cette année, nos hommes étaient en opération. Mais croyez-moi, en 2025, on vise le podium !”



Anne-Marie Piazzoli, directrice de l’Office de tourisme, souligne la portée de l’événement au-delà du sport. “Le Trail enrichit notre offre de pleine nature. C’est un produit touristique fort, dans un cadre exceptionnel.” L’événement s’inscrit désormais dans la dynamique du festival Green Orizonte, avec des ateliers découverte pour petits et grands. Le mini-trail pour enfants, notamment, a rencontré un franc succès. L’association organisatrice accompagne également l’Office sur les actions de promotion hors saison, notamment lors de salons spécialisés comme celui des Templiers. “Ils parlent du territoire avec passion, ils ont la technicité que nous n’avons pas toujours. Et les résultats sont là : leurs interventions génèrent des inscriptions”, confirme Anne-Marie Piazzoli.



Olivier Sanchez, responsable de la logistique artistique, et Didier Bicchieray, pour la mairie de Calvi, ont également pris la parole pour rappeler le soutien historique de la commune à Sport In Calvi. Une collaboration appelée à durer, alors que la commune et l’Office de tourisme poursuivront la promotion conjointe de la station de trail et des futurs événements.



L’édition 2025 s’annonce déjà comme une nouvelle étape dans la construction patiente d’un rendez-vous pas comme les autres : un projet de territoire, par et pour ses habitants.