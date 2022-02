Trafic de stupéfiants entre la Corse et le continent : la police judiciaire saisit près 90 kg de cannabis

Après près d’un an d’enquête la Police judiciaire de Corse en collaboration avec différents services de la PJ sur le continent, a encore pêché de gros poissons. A la fin de la semaine dernière, les enquêteurs ont démantelé un réseau de trafic de stupéfiants transitant entre le continent et l’Ile de Beauté. Durant leur intervention, les forces de l’ordre ont intercepté un camion de livraison entre Lyon et Marseille. Dans celui-ci se trouvait près de 90 kilos de cannabis.



Après avoir saisi les stupéfiants, huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Les investigations ont été ordonnéespar un juge d’instruction ajaccien.



Plus d'informations à venir.