Trafic de stupéfiants à Ajaccio : un quinquagénaire interpellé en flagrant délit de livraison de cocaïne

Selon le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, la fouille du suspect et la perquisition qui a suivi ont permis la découverte de plus de 30 grammes de cocaïne conditionnée sous forme de "bonbonnes", de plus de 20 000 euros en numéraire, de quelques grammes de résine de cannabis ainsi que d’une arme de poing de marque Beretta, calibre 22LR, signalée volée.

Les stupéfiants ont été détruits et l'argent saisi.





Recruté via Snapchat

Placé en garde à vue, l'homme a reconnu être un simple livreur, recruté via l'application Snapchat. Il a expliqué avoir récupéré le produit dans la journée et partagé ensuite les bénéfices avec plusieurs autres personnes. Il exerçait cette activité depuis environ une semaine et percevait entre 100 et 120 euros par jour.

Présenté au parquet le vendredi 20 juin, en fin de journée, au terme d’une garde à vue dérogatoire de 72 heures, il a été placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement prévu lundi, en comparution immédiate.

Nicolas Septe rappelle que « les infractions à la législation sur les stupéfiants sont punissables d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement en l’absence de récidive légale ».