Trafic de stupéfiants à Ajaccio : Un homme en garde à vue s'évade lors de son transfert vers l'hôpital de Nice

Nizar Feddaoui, 36 ans, a été arrêté le 8 août à Nice, dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants pilotée par un juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Ajaccio, ont précisé à l'AFP ces sources.

Placé en garde à vue, il s'est "évadé lors de son transfèrement à l'hôpital de Nice", ont-elles détaillé, l'une d'entre elles, ajoutant qu'un "mandat d'arrêt européen" avait été émis contre lui.





Plusieurs autres arrestations ont eu lieu dans le cadre de cette affaire en Corse et dans l'Hexagone.

Contactés par l'AFP, les parquets d'Ajaccio et de Nice n'ont pas souhaité communiquer sur cette affaire.

En novembre 2024, Nizar Feddaoui avait déjà été mis en examen pour trafic de drogue et placé sous contrôle judiciaire.

En juin 2016, il avait été acquitté par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, pour l'assassinat de l'ex-dirigeant nationaliste corse Yves Manunta, le 9 juillet 2012 à Ajaccio, mais condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs et pour l'incendie volontaire en bande organisée du véhicule utilisé par les auteurs de l'homicide.





Il était associé à l'une des 25 bandes criminelles de l'île répertoriées dans une note confidentielle de 2022 du service information, renseignement et analyse stratégique sur la criminalité organisée (Sirasco) de la police nationale consultée par l'AFP.