Temple-sur-Lot : Eunice Barber rencontre les enfants de Corse au Village Kinder

Le Village Kinder a accueilli hier à l’occasion de saen 1999 et 2003,qui est venue partager un moment avec les enfants pour échanger avec eux sur sa passion du sport. Pendant plus de 20 minutes, les enfants ont eu la chance de pouvoir lui poser toutes leurs questions et découvrir les dessous de la vie d’une sportive.

600 enfants ont été accueillis pendant un mois et découvriront une dizaines d’activités sportives dans un cadre verdoyant de 7 ha sur la base omnisport au Temple-sur-Lot.

Pour cette dernière semaine au Village, 6 enfants venant de Corse sont de la partie : Leane et Roman Levaslot-Bonet et Mayilan Martinez d’Ajaccio, Lilou Prevost de Moltifao, Fouad Mazari de Sarrola Carcopino et Giannis Belmonte de Corte.

Ils ont eu la chance de rencontrer la championne d’athlétisme, Eunice Barber, et de découvrir les dessous de ce sport passionnant.





A travers le Village Kinder, le programme Kinder + Sport et le Secours populaire français s’engagent pour favoriser l’accès au sport des enfants, particulièrement ceux privés de vacances. Depuis près de 10 ans, ils offrent la possibilité à près de 8000 enfants de partir en vacances pour la première fois pour pratiquer, pendant une semaine, des activités sportives au Village Kinder, situé au Temple-sur-Lot (47). Le Village Kinder est placé cette année sous le patronage du ministère des Sports.