Tempête Goretti : Corsica Linea annule plusieurs traversées


Léana Serve le Jeudi 8 Janvier 2026 à 14:01

La tempête Goretti balaie la Corse depuis ce matin, avec des rafales pouvant atteindre les 140 km/h dans le Cap Corse. Face à ces conditions météorologiques, la compagnie maritime Corsica Linea a annoncé plusieurs annulations ou modifications de traversées entre le continent et l’île.



Alors que la tempête Goretti balaie la Corse depuis ce jeudi matin et devrait se poursuivre jusqu’à samedi, avec des rafales pouvant atteindre les 140 km/h dans le Cap Corse, la compagnie maritime Corsica Linea annonce d’importantes perturbations sur ses traversées entre le continent et l’île.
 

Plusieurs départs ont ainsi été annulés, comme la traversée Marseille - Bastia de ce jeudi, les traversées Bastia - Marseille et Marseille - Propriano de vendredi, la traversée Propriano - Marseille de samedi ou encore la traversée Marseille - Propriano de samedi. La traversée Ajaccio - Marseille de vendredi verra quant à elle son départ avancé à 10h pour une arrivée prévue à Marseille à 21h.

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, la compagnie précise que « des campagnes de SMS et d'appels sont actuellement en cours afin d'informer les passagers concernés avec la modification ou le remboursement sans frais ».







