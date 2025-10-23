CorseNetInfos
Tempête Benjamin : le trafic reste suspendu dans les ports de Bastia et de l’Île-Rousse jusqu’à samedi matin


La rédaction le Jeudi 23 Octobre 2025 à 20:23

En raison des vents violents apportés par la tempête Benjamin, les perturbations dans les transports restent nombreuses ce jeudi soir sur l’île. Si la vigilance orange doit être levée vendredi matin, les ports de Bastia et de l’Île-Rousse resteront fermés toute la journée annonce la préfecture de Haute-Corse.



La tempête Benjamin a balayé la Corse ce jeudi, provoquant parfois de violentes rafales dans l’après-midi, qui ont pu aller jusqu’à 168 km/h enregistré par Météo France à Cagnano. Et le vent, toujours très fort ce soir, perturbe toujours lourdement les transports dans l’île.
 
Si la vigilance orange droit prendre fin à 7h vendredi matin, la préfecture de Haute-Corse annonce que les ports de Bastia et de l’Île-Rousse resteront fermés tout au long de la journée. « Le trafic reste interrompu et ne reprendra normalement que samedi matin », précise-t-elle dans un communiqué. En conséquence, la Corsica Linea indique que la traversée Bastia – Marseille prévue ce vendredi 24 octobre à bord du Pascal Paoli est annulée et sera remplacée par une rotation samedi 25 octobre, au départ de Bastia à 8h30, pour une arrivée à Marseille à 19h30. 
 
Par ailleurs, à l’aéroport de Bastia-Poretta, seuls trois vols ont pu être opérés ce jeudi. « Tous les autres vols sont annulés jusqu’à minuit », souligne la préfecture, invitant les passagers à consulter les informations diffusées par leur compagnie, leur agence de voyage ou le site internet de l’aéroport. 
 
Enfin, ur les routes, plusieurs chutes d’arbres compliquent également la circulation ce jeudi soir. Les routes départementales 42 et 142 sont actuellement coupées sur les communes de Canale-di-Verde et Linguizetta. Les services de la Collectivité de Corse interviennent pour rétablir l’accès « dans les meilleurs délais ».




