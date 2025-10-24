Tempête Benjamin : SC Bastia - Laval n’aura pas lieu

Si l’aéroport de Bastia-Poretta est pourtant ouvert au trafic aérien, malgré quelques perturbations, l’avion qui devait conduire les joueurs du Stade Lavallois jusqu’à Furiani, dans le cadre de la 11ᵉ journée de Ligue 2, n’a pas décollé de sa région d’origine. La rencontre est donc reportée, reste à connaître la nouvelle date.



Dans un communiqué publié sur son site internet, le club de Laval indique : « Malgré tous nos efforts et ayant cherché toutes les solutions possibles pour voyager en toute sécurité vers Bastia, les conditions météorologiques à Bastia ne nous ont pas permis d’effectuer le déplacement. Le match qui devait avoir lieu au stade Armand-Cesari, à Bastia, ce jour à 20 h, est reporté à une date ultérieure. »



De son côté le Sporting Club de Bastia indique : « prendre acte du communiqué du Stade Lavallois de ne pas se déplacer à Bastia malgré l’absence de force majeur. »

Le dossier sera étudié par la commission des compétitions.

