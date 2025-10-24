Tempête Benjamin : SC Bastia - Laval n’aura pas lieu

CorseNetInfos
Christophe Giudicelli le Vendredi 24 Octobre 2025 à 16:35

La rencontre de Ligue 2 entre le Sporting Club de Bastia et Laval, qui devait se dérouler ce soir à 20 h sur la pelouse de Furiani, n’aura pas lieu. L’équipe de Laval a indiqué qu’elle n’avait pas pu se rendre en Corse par avion en raison des conditions météorologiques. Le Sporting Club de Bastia va saisir la commission des compétitions



Si l’aéroport de Bastia-Poretta est pourtant ouvert au trafic aérien, malgré quelques perturbations, l’avion qui devait conduire les joueurs du Stade Lavallois jusqu’à Furiani, dans le cadre de la 11ᵉ journée de Ligue 2, n’a pas décollé de sa région d’origine. La rencontre est donc reportée, reste à connaître la nouvelle date.

Dans un communiqué publié sur son site internet, le club de Laval indique : « Malgré tous nos efforts et ayant cherché toutes les solutions possibles pour voyager en toute sécurité vers Bastia, les conditions météorologiques à Bastia ne nous ont pas permis d’effectuer le déplacement. Le match qui devait avoir lieu au stade Armand-Cesari, à Bastia, ce jour à 20 h, est reporté à une date ultérieure. »

De son côté le Sporting Club de Bastia indique : «  prendre acte du communiqué du Stade Lavallois de ne pas se déplacer à Bastia malgré l’absence de force majeur. »
Le dossier sera étudié par la commission des compétitions.
 




