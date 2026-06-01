Plus que quelques jours pour vous inscrire à A Cuppa di a CAB

Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire au tournoi de football interquartier, A Cuppa di a CAB, organisé par la Communauté d'Agglomération de Bastia (CAB). Les inscriptions sont gratuites et ouvertes jusqu'au 19 juin directement en ligne. Trois catégories sont proposées : U13, U16 et adultes. À ce jour, une trentaine d'équipes sont déjà inscrites. Les filles sont également les bienvenues, et même encouragées à participer.



Lancé en 2024 par la CAB, le tournoi a pour vocation de rassembler les habitants des différents quartiers et villages du territoire autour du ballon rond. Jean-Philippe Thibaudeau, directeur des politiques sportives de l'intercommunalité, en résume l'esprit : "L'objectif, c'est de redonner un petit peu l'état d'esprit de ce qu'on pouvait connaître dans les villages chaque été avec les tournois de sixte. On représente vraiment son quotidien à travers un maillot de foot."



Entre la première et la deuxième édition, le tournoi a enregistré une croissance de 30 à 40 % des inscriptions. "Aujourd'hui, c'est un tournoi qui est ancré dans le calendrier des festivités de la ville de Bastia, c'est quelque chose qui attire parce que c'est un moment de partage, un moment ludique", souligne Jean-Philippe Thibaudeau.



Pour cette troisième édition, la CAB s'associe au festival Corsica Party. Les finales se tiendront le samedi 27 juin, et la remise des trophées aura lieu sur scène à 21h30 lors du festival.



"Cette année, on lui apporte une vitrine supplémentaire en s'appuyant sur la Corsica Party, ce qui va permettre de mixer les publics", explique le directeur des politiques sportives.

