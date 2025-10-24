Tempête Benjamin : Drame à Galeria, des dégâts limités mais de fortes perturbations en Haute-Corse

Placée en vigilance orange de jeudi midi à ce vendredi 6 heures, la Haute-Corse reste sous surveillance. Météo-France maintient une vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » jusqu’à samedi 6 heures. Le littoral ouest demeure exposé à un risque de vagues dangereuses jusqu’à samedi 14 heures.

Dans la nuit, les rafales ont atteint 150 km/h dans le Cap Corse, 132 km/h dans le secteur bastiais et en plaine orientale, et 107 km/h en Balagne. Le vent devait rester fort en journée avec encore des pointes prévues entre 90 et 150 km/h selon les zones.





Drame à Galeria

La tempête a coûté la vie à un ressortissant allemand de 44 ans, emporté jeudi après-midi par la crue du Fango à Galeria. Une enquête a été ouverte par le parquet pour déterminer les circonstances du drame.





Six incendies rapidement maîtrisés

Quatre feux se sont déclarés jeudi à Volpajola, Bisinchi, Vescovato et Aléria. Deux nouveaux foyers ont ensuite été signalés dans la nuit à Poggio-Mezzana et Lucciana.

À Poggio-Mezzana, l’incendie a parcouru entre 5 et 8 hectares, menaçant 35 habitations et nécessitant la mise en sécurité de dix résidents. À Lucciana, dix ballots de foin ont brûlé à proximité de l’aéroport avant que le feu ne soit circonscrit.

En tout, 140 sapeurs-pompiers ont été engagés. Aucun blessé ni dégât matériel important n’est à déplorer.





Routes encombrées et coupures d’électricité

Les fortes rafales ont provoqué la chute de nombreux arbres. Les agents de la Collectivité de Corse sont intervenus à 26 reprises pour rétablir la circulation. Ce matin encore, cinq axes restaient partiellement bloqués à Tattone, Santa Reparata di Balagna, Cervione, San Giuliano et Oletta.

Près de 1 700 foyers demeuraient privés d’électricité, notamment à Castellare di Casinca, Penta di Casinca, Saint-Florent, San Nicolao et Vezzani. Quinze équipes EDF sont mobilisées pour un rétablissement complet dans la journée.





Transports aériens et maritimes perturbés

À l’aéroport de Bastia-Poretta, les vols ont repris progressivement à partir de 6h55, avec trois rotations supplémentaires prévues vers Marseille et Paris-Orly.

Les ports de Bastia et de l’Île-Rousse restent fermés jusqu’à amélioration des conditions en mer. Le trafic ferroviaire, interrompu pour des essais techniques indépendants de la tempête, ne reprendra pas avant le 2 novembre. Des bus de substitution circulent depuis ce matin.





Forte mobilisation des services

Le Centre opérationnel départemental, activé jeudi soir par le préfet Michel Prosic, a coordonné l’action des secours tout au long de la nuit.

Au total, près de 450 agents des services de l’État, de la Collectivité de Corse et des opérateurs publics ont été mobilisés pour faire face aux conséquences de la tempête.

Le retour à la normale est attendu dans la journée, à mesure que le vent faiblira sur l’ensemble du département.