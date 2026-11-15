Téléthon -Une grande manifestation les 27 et 28 novembre à Borgo.

Le vendredi 27 novembre à 20 heures, au complexe sportif Paul-Natali à Borgo, sera donné le départ du « Défi des 40 h non-stop ». Tout un chacun, en solo, en duo, en équipe, pourra couvrir, à sa convenance, à son niveau, une boucle, dix boucles… ou les 40 heures d’affilée, en marchant, en courant. Chaque heure rendra hommage à une année du Téléthon. L'arrivée est prévue le dimanche 29 à 12 heures.

En soirée de ce vendredi, un concert sera donné en l’église du village à partir de 20 heures avec le groupe de chant « Ci Campemu Inseme » et la troupe de théâtre « I Scimanticoni »





Le samedi 28, de 10 à 19 heures, toujours au complexe Paul-Natali, se succèderont défis sportifs, ateliers pour enfants et adultes, expositions, démonstrations diverses, kermesse, baptêmes en voitures de collection, tombola, petite restauration sur place… sans oublier la vente du CD « U mo fiore d’Alisu ».





En parallèle, non loin de là, à la salle polyvalente, la ligue Corse d’échecs et le Corsica Chess Club organiseront un grand tournoi de blitz au profit de l’AFM-Téléthon.

Joueurs confirmés, amateurs, écoliers, parents, débutants et simples curieux sont invités à partager un après-midi placé sous le signe du jeu, de la convivialité et de la solidarité.

L’objectif est simple : réunir la communauté échiquéenne autour d’une cause essentielle. L’intégralité des droits d’inscription sera reversée à l’AFM-Téléthon, afin de contribuer au financement de la recherche et à la lutte contre les maladies neuromusculaires. Au-delà de la compétition, cette journée se veut avant tout un moment de rencontre et de partage, ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir le Téléthon autour d’un échiquier.

Le tournoi se disputera en 7 rondes, à la cadence de 5 minutes + 3 secondes par coup. Inscriptions sur place de 13 à 14 heures. Première partie à 14h15.

Cette journée de samedi, très chargée, se clôturera par un grand concert (20 heures au complexe) réunissant Eppò, Diana di l’Alba, Scola in festa, Vitalba et Felì.





Toujours dans le cadre de cette 40e édition, la Ligue Corse de Football a reçu un trophée de la Fédération Française de Football pour être la ligue à avoir récolté le plus de fonds pour le Téléthon en 2025, alors qu’elle est la plus petite Ligue du territoire.

