Téléthon 2025 : 122 052 euros de promesses de dons en Corse


La rédaction le Dimanche 7 Décembre 2025 à 10:48

Les trente heures du Téléthon 2025 se sont achevées sur un compteur de 83 504 259 euros ! Un résultat à la hauteur des prouesses de Santa, une marraine extraordinaire par son énergie et sa volonté de faire « péter les scores » en faisant un don de 99 999 euros ! Ce résultat symbolise la confiance et la fidélité des donateurs aux côtés des familles, des chercheurs et des bénévoles. La Corse a, comme à son habitude, apporté, elle aussi, une belle contribution avec 122 052 euros.



Aujourd’hui, une nouvelle médecine impulsée par le Téléthon change et sauve des vies. Ce combat doit continuer, 95% des maladies rares restent sans traitements.
 « Un immense merci à toutes celles et tous ceux qui nous accompagnent dans notre combat avec tant de fidélité et d’engagement. Les premières victoires renforcent notre rage de combattre pour toutes les familles qui attendent. Nous avons la vision, la stratégie, et nous avons besoin de moyens d’autant plus importants que les candidats-médicaments se multiplient. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les équipes de France Télévisions, Sophie Davant, Nagui, Cyril Féraud et tous les animateurs pour leur engagement à nos côtés. Au nom des malades et des familles, je tiens à remercier très chaleureusement Santa, une marraine incroyable qui a fait la différence avec sa sensibilité, sa créativité, sa générosité et son engagement inégalé. a déclaré Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon, à l’issue de ce 39è marathon.
 
« Cette année encore, les Français ont fait grimper le compteur du Téléthon grâce à leur générosité et à leur mobilisation exceptionnelle dans toute la France. Un grand bravo à toutes les équipes de l’AFM-Téléthon pour ce nouveau succès ! Je veux également remercier chaleureusement toutes les équipes de France Télévisions qui se sont mobilisées durant ces 30 heures d’antenne autour de Santa, une marraine extraordinairement impliquée et déterminée pour aller décrocher de nouvelles victoires contre la maladie. » a déclaré Delphine Ernotte Cunci, présidente-directrice générale de France Télévisions.

La Corse, comme à son habitude, a apporté, elle aussi, une belle contribution avec 122 052 euros. Et ce n'est pas terminé. Le 3637 reste ouvert jusqu’au vendredi 12 décembre. D'ici là, le compteur va encore monter.
 




