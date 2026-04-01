« Tant que nous n’avons pas d’accord, nous ne bougerons pas d’ici » : les pêcheurs débloquent temporairement les ports corses, mais assurent qu'ils iront jusqu'au bout

À la mi-journée, afin de ne pas pénaliser les passagers à bord des ferries, les pêcheurs ont toutefois pris la décision de débloquer temporairement les ports pour les laisser débarquer. « Mais ce soir aucun bateau ne partira de Corse », prévient Joseph Sanna, le secrétaire d’u sindicatu pà a difesa di i piscadori corsi. « Aujourd’hui, on se retrouve sur le plan d’eau d’Ajaccio par la force des choses. Avec tous les problèmes que rencontre la petite pêche à l’heure actuelle, est-ce normal qu’on nous accule encore avec l’augmentation du prix du gasoil ? Ce qui nous a fait réagir, c’est que depuis 30 ans, on connaît les mêmes problèmes qui n’ont pas jamais été résolus en Corse : un décalage de 40 à 50 cts avec les pêcheurs français. À longueur d’année nous subissons tout cela. À partir de cela, nous avons pris la décision, avec les bateliers qui nous ont rejoint car ils ont les mêmes problèmes que nous, de stopper cette hémorragie car cela devient de plus en plus grave. Nous sommes tous à l’agonie et se faire encore plomber avec cette augmentation du prix du gasoil, ce n’est plus gérable », précise-t-il depuis son bateau dans la rade d’Ajaccio, où une vingtaine de bateaux se font face, immobiles, comme pour mieux marquer le coup d’arrêt d’une profession à bout de souffle. Sur l’ensemble de l’île, ce sont 145 patrons pêcheurs qui sont concernés. Une petite pêcherie aujourd’hui en danger, qui dit ne plus avoir d’autre choix que de hausser le ton.



