Talasani : un véhicule chute d’un pont, la RT 10 coupée
La rédaction le Jeudi 28 Août 2025 à 13:18
Un accident s’est produit ce jeudi 28 août, peu après 13 heures, sur la route territoriale 10 à Talasani, au niveau du pont de l’Olmu, après l’embranchement du parc Galea en direction du sud. Une voiture, avec à son bord un homme d’environ 50 ans, a fait une sortie de route et a chuté de près de 4 mètres sous le pont.
Les secours ont rapidement été engagés avec notamment le départ d’une ambulance, d’un véhicule de secours routier, d’un véhicule médicalisé et du chef de groupe du centre de secours de Lucciana. La gendarmerie était également sur place.
La RT 10 est coupée à la circulation le temps de l’intervention